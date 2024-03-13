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Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Вместе с тем он отметил, что не считает, что «все несется так в лоб».

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

Говоря о тактическом ядерном оружии, президент подчеркнул, что необходимости применять его в ходе «спецоперации» в Украине никогда не было. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?»

Он допустил, что Российская Федерация может провести ядерные испытания, если США сделают то же самое.

«Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», — сказал российский лидер.

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