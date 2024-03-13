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Ле Пен заявила о риске ядерной войны в случае присоединения Украины к НАТО

Ле Пен заявила о риске ядерной войны в случае присоединения Украины к НАТО

Присоединение Украины к НАТО рискует привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами. Такое заявление сделала глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что поддерживая присоединение Украине к альянсу и Евросоюзу, страны Запада серьёзно дестабилизируют аграрную политику и безопасность Европы

«Вступление Украины в НАТО фактически приведёт к перманентному состоянию войны на границе двух стран с риском перерастания в мировой конфликт с участием ядерных держав — России и Североатлантического альянса», — цитирует её ТАСС.

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