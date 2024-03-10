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Токаев: Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести СОР29

Токаев: Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести СОР29

Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, возможно, самым насущным является изменение климата.

Об этом перед приездом в Азербайджан в интервью газете «Азербайджан» и информационному агентству АПА заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Центральная Азия находится на передовой линии противостояния данному вызову. Даже если мы успешно ограничим рост глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию к 2050 году, что выглядит все менее вероятным, мы столкнемся с ростом температуры от 2 до 2,5 градусов по Цельсию здесь, в Центральной Азии.

Мы обеспокоены процессом истощения водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут большой ущерб, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Эти факторы прямо или косвенно представляют серьезную угрозу устойчивому развитию наших государств.

В целях укрепления регионального процесса и активизации совместных усилий Казахстан уже выступил с инициативой о проведении в 2026 году Регионального климатического саммита Центральной Азии, на котором мы будем рады видеть Азербайджан в качестве одного из основных гостей.

Полагаю, что данная инициатива будет способствовать продвижению эффективной климатической политики и содействовать инвестициям, ускоряющим переход к устойчивой энергетике в странах Центральной Азии. Саммит позволит принять совместные стратегии сокращения выбросов углерода в регионе.

Наша страна одна из первых на площадке СНГ запустила Систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ), в которую включены крупные энергетические, нефтегазовые, индустриальные, химические и добывающие предприятия.

Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести такое масштабное мероприятие, как СОР29. В этом смысле нам представляется отличная возможность изучить опыт Азербайджана в проведении крупных экологических ивентов глобального масштаба, и мы готовы оказать необходимое содействие», – отметил Токаев.

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