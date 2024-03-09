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Министерство обороны Азербайджана провело акцию по посадке деревьев

Министерство обороны Азербайджана провело акцию по посадке деревьев

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана об объявлении 2024 года в стране «Годом солидарности во имя «зеленого» мира», по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в азербайджанской армии продолжаются акции по посадке деревьев, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В целях сохранения природы, оздоровления окружающей среды, увеличения зеленых насаждений, а также содействия восстановлению экобаланса и обогащению атмосферы кислородом на территориях воинских частей, расположенных в различных регионах нашей республики, высаживаются разные виды деревьев и кустарников.

В соответствии с планом мероприятий, проводимых в Азербайджанской Армии, широкомасштабные работы по озеленению и акции по посадке деревьев будут продолжены.

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