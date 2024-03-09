Франция дала женщинам право на аборт

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Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне, его текст о внесении соответствующего изменения в конституцию был опубликован в субботу в официальном журнале Пятой республики, сообщает РИА Новости.

Ранее Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. В нее добавили следующую статью: «Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом».