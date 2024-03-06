Пора избавляться от понтов

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Все на велосипеды! Как в Амстердаме, где в день на трассу выезжает более миллиона велосипедистов. Как в Барселоне, Пекине, Токио, Портленде, и еще в десятках крупных мировых мегаполисов, не говоря уже о маленьких городах, где машины не столь актуальны, благо до магазина или почты можно либо пешком дойти, либо с ветерком прокатиться на 2-колесном коне. И если можно использовать этот экологически чистый и практически безопасный вид транспорта, то зачем нужен автомобиль, особенно, если учесть, что в городе общественный транспорт удобен и работает четко по графику? А ведь и у нас в Баку такое возможно, если жители, наконец-то, поймут, что автомобиль, в первую очередь, средство передвижения, изрядно засоряющее экологию.

Современный Баку давно уже страдает от транспортных коллапсов, доводящих автомобилистов, часами стоящих в «пробках» до белого каления, потому что зря тратится совсем недешевый бензин. Если учесть еще и тот факт, что жизнь сегодня движется в гипердинамичном ритме, получается, что мы просто бесполезно тратим свое время на вынужденный простой и нервотрепку.

А тем не менее выход самый простой – сменить автомобиль на велосипед и с ветерком мчаться по делам. Именно к этому действию в целях сохранения экологии и продления жизни сегодня призывают политики, артисты, градостроители, врачи и чиновники.

За масштабное внедрение велотранспорта выступают и члены Генассамблеи ООН, призывающие все государства способствовать популяризации велосипедов, благо это простое в управлении, доступное по цене, надежное и экологически чистое средство передвижения, помогающее укреплять физическое и психическое здоровье, а значит, способствующее долгожительству населения. Кроме того, пропаганда ходьбы, как варианта здорового образа жизни, должна быть не менее актуальна.

И этот призыв не остался неуслышанным в Азербайджане, где после создания «умных деревень», оснащенных технологиями SMART, городские власти пошли еще дальше, и теперь намерены сделать Баку «умным городом», ориентированным на благо человека, благо в приоритете любого «умного города» – здоровье жителей, целиком и полностью зависящее от экологии и сохранения нервной системы.

Понятно, что желание двигаться по городу пешком или на велосипеде не возникает само по себе, оно должно быть поддержано дружелюбной городской средой, побуждающей людей к здоровому образу жизни.

По словам депутата Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, массовое внедрение велосипедов на трассы города нужно поощрять, потому что именно этот вид экологически чистого транспорта продлит жизни миллионам жителей Баку.

«Велосипедисты выгодны и полезны нашему городу со всех сторон. Поэтому, если создаются наказания, то, в первую очередь, должны быть созданы условия, позволяющие не нарушать установленные правила. Мы должны стимулировать людей пересаживаться на велосипеды, а не наоборот», – убеждена депутат.

В определенное время у велосипедистов Баку были трудности, так как именно неподходящая для них инфраструктура города не давала возможности для комфортного и безопасного проезда, но, начиная с 2021 года, власти Баку взялись, наконец-то, за прокладку велодорожек. Правда, процесс идет медленно, но все же не стоит на мертвой точке, а это уже дает надежду на то, что наш Баку в самое ближайшее время «поумнеет». Особенно, если верить отчету Бакинского транспортного агентства (БТА), в котором говорится о проложенной еще в 2021 году 2-километровой велодорожке в пос. Бильгях, соединившей пять туристических центров.

На первичном этапе она будет продолжена до комплекса Sea Breeze, затем – до поселка Пиршаги. Далее в планах БТА – проложить дорожку до Загульбы, также в плане прокладка велосипедных дорожек в самом поселке Пиршаги. Кроме этого, разработан проект по прокладке велодорожки в центре столицы – протяженностью 7,15 километров. Новая дорога охватит территорию станции метро «Сахиль», Дома правительства, Приморского бульвара.

В центре Баку тоже идет работа по прокладке велодорожек. В частности, речь идет о велодорожке протяженностью от станции метро «Ичеришехер» и здания ИВ Баку вниз, в сторону памятника М.А.Сабиру и далее – от «Монолита» к МВД, и ЦУМу, а затем – к кругу Бешмяртябя, Зимнему бульвару, улице Бюльбюля и Приморскому бульвару.

Отметим, что речь идет не просто прокладке велодорожек, но и об огораживании таковых, хоть многим это и кажется странным.

Но на самом деле публика у нас к велосипедам непривычная, а потому и машины будут парковаться на территории велосипедистов, детей или животных прогуливать будут, что чревато серьезными травмами. А это значит, предстоит не только прокладка и велодорожек и внедрение велосипедов на трассы города, но и ликбез для пешеходов, которых нужно приучить к знакам на новых зеленых разметках: если на ней нарисован человечек, значит, это – велопешеходная дорожка, и идти по ней можно, но только со стороны, где этот человечек нарисован. Если же этого знака не имеется, на дорожку спускаться нельзя. Правда, есть и исключения: при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти по велосипедной дорожке до приемлемого участка тротуара.

Но мы уверены, что со временем бакинцы и гости столицы привыкнут ко всему, тем более к хорошей, важной и нужной инициативе, внедряемой городскими властями и БТА на благо всех жителей Баку, а со временем – и всего Азербайджана.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Охрана экологии и окружающей среды».