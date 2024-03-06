Президент Чехии допустил отправку европейских военных в Украину

65 Просмотров

Президент Чехии Петр Павел считает, что переброска военных из европейских стран в Украину возможна, однако не для участия в боевых действиях.

Об этом чешский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Праге.

Он подчеркнул, что в этом вопросе выступает за поиск новых способов поддержки Украины, включая дискуссии о возможном присутствии иностранных войск.

«Я выступаю за поиск новых способов (поддержки Украины), включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине разными способами и формами», — подчеркнул президент, которого цитирует Novinky.cz.

При этом чешский президент считает, что не стоит говорить о направлении в Украину боевых отрядов, так как это могло бы стать «пересечением красных линий». Он уточнил, что готов обсуждать «формы поддержки», в том числе такие, как подготовка бойцов ВСУ не на территории партнерских стран, а непосредственно в Украине.

«Поскольку в наших интересах, чтобы Россия не имела успеха в Украине, мы не можем останавливаться на той помощи, которую оказываем Украине сейчас», — подчеркнул Павел.