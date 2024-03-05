Денков подал в отставку с поста главы правительства Болгарии

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков подал в отставку на день раньше запланированного срока в рамках согласованной ранее ротации. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отставка была запланирована в рамках договоренности о ротационном правительстве Болгарии, достигнутой коалицией партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с Союзом демократических сил и коалицией политических движений «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» после выборов в парламент 2 апреля 2023 г.