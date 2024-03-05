«Помидоры или огурцы». Путина поставили перед выбором

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Президент Владимир Путин во время общения с работникам тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае отшутился, отвечая на вопрос, что он больше любит — огурцы или помидоры.

«Смотря что закусывать», — рассмеялся в ответ российский лидер (цитата по «Лайфу»).

Сотрудники предприятия рекомендовали Путину попробовать томаты, которые они выращивают в закрытом грунте, чтобы «переманить» главу государства на «помидорную» сторону. Президент провёл дегустацию и остался доволен.

«Вкусно!» — подтвердил Владимир Путин во время общения за обедом с сотрудниками теплицы.