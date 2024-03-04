Гафарова: Азербайджанский народ 30 лет ждал освобождения своих земель (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова 4-го марта провела встречу с прибывшей в нашу страну с визитом делегацией, которую возглавляет Андреас Минних, руководитель Группы дружбы Австрия-Южный Кавказ. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Сказав гостям, что рада приветствовать их в азербайджанском парламенте, спикер Сагиба Гафарова охарактеризовала Азербайджан и Австрию как дружественные государства и партнёров, добавив, что взаимные визиты на высоком уровне и постоянный политический диалог важны для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Спикер Сагиба Гафарова подчеркнула значимость отношений между законодательными органами для развития отношений, и с удовлетворением вспомнила собственный официальный визит в Австрию в июне 2023-го года и встречи, проведённые в его рамках.

Кроме того, собеседники рассмотрели возможности тесного взаимодействия между группами дружбы наших парламентов и сотрудничества парламентских комитетов.

Коснувшись наличия двойных стандартов по отношению к Азербайджану в некоторых международных организациях, спикер Милли Меджлиса заявила, что азербайджанский народ 30 лет ждал освобождения своих земель от оккупации мирным путем – пока Азербайджан не освободил свои земли собственными силами в 2020-м году.

С сожалением глава Милли Меджлиса говорила о давлении, с которым Азербайджан столкнулся после освобождения своих территорий, описав это давление как яркое проявление двойных стандартов. В ряде организаций царят исламофобия и азербайджанофобия, сказала Сагиба Гафарова.

Кроме того, спикер Сагиба Гафарова подвергла критике отказ Парламентской ассамблеи Совета Европы в ратификации полномочий делегации Азербайджана при этой структуре. Подобный шаг со стороны ПАСЕ – очередной образчик двойных стандартов в действии, заметила г-жа Гафарова.

Беседа продолжилась; спикер Сагиба Гафарова информировала собеседника о текущем положении вещей в регионе, о перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также об иных моментах, значимых для нормализации отношений и построения атмосферы доверия. Ею были упомянуты состоявшаяся при посредничестве канцлера Олафа Шольца в Мюнхене в прошлом месяце встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении, и последовавшие за ней переговоры министров иностранных дел двух государств о мирном договоре. Как затем добавила Сагиба Гафарова, Азербайджан продолжает делать усилия с тем, чтобы достичь положительных результатов.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, руководитель Группы дружбы Австрия-Южный Кавказ Андреас Минних изложил цели приезда в Азербайджан и рассказал о проведённых в ходе текущего визита встречах. Он отметил значение этих встреч для развития наших межпарламентских связей.

Гость поздравил азербайджанскую сторону с её избранием в качестве принимающей стороны COP29. Он также изложил свои соображения об ещё большем развитии сотрудничества наших стран в ряде областей.

Собеседники также обменялись мнениями о прочих вопросах, представляющих взаимный интерес.