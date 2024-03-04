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Беларусь переходит на работу в условиях военного времени

Беларусь переходит на работу в условиях военного времени

Указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени» подписан Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пут Первого» 4 марта.

Там уточнили, что в документе совершенствуется порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное.

В Указе определено, что в Беларуси необходимо обеспечить согласованное и эффективное взаимодействие всех организаций при возникновении угроз нацбезопасности с учетом изменения военно-политических условий.

Документом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами.

Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий.

Издание Указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время.

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