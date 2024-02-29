Макрон не шутил об отправке войск в Украину

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Заявления об отправке западных войск в Украину взвешены и продуманы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения будущей Олимпийской деревни на окраине Парижа, сообщает ТАСС.

«Это достаточно серьезная тема. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — подчеркнул он.

Однако французский лидер отказался давать «геополитические комментарии» по этой теме. Он уточнил, что не стоит думать об украинском конфликте во время открытия Олимпийской деревни.

«Спорт должен способствовать единению и умиротворению», — пояснил Макрон.