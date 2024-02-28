Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал статью New York Times о деятельности ЦРУ в Украине.
Об этом он написал в социальной сети Х.
Маск прокомментировал связь ЦРУ с Украиной и подчеркнул, что управление исполняет указания Вашингтона. Этот факт отражает американский курс, добавил он.
«В конце концов, работа ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, что они и делают довольно хорошо», — отметил бизнесмен.
Предприниматель добавил, что если текущая ситуация не нравится гражданам страны, то на выборах им следует голосовать за других политиков.