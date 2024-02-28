Маск прокомментировал связь ЦРУ с Украиной

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал статью New York Times о деятельности ЦРУ в Украине.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск прокомментировал связь ЦРУ с Украиной и подчеркнул, что управление исполняет указания Вашингтона. Этот факт отражает американский курс, добавил он.

«В конце концов, работа ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, что они и делают довольно хорошо», — отметил бизнесмен.

Предприниматель добавил, что если текущая ситуация не нравится гражданам страны, то на выборах им следует голосовать за других политиков.