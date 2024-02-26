Лукашенко о военном сотрудничестве между Арменией и Францией (видео)

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал армянской стороне не торопиться и не делать резких движений. Он обратил внимание на контакты Армении с Францией.

«Они же все время там во Франции с Эммануэлем Макроном общаются. Последовали заявления – Франция поможет и системами ПВО, и в военной области, и в экономике. В общем, возьмет Ереван на плечи и понесет. Никто никого не понесет. Вы видите, что происходит во Франции. Поэтому политикам в Ереване надо очнуться и, по-народному говоря, не надо терять то, что есть», – посоветовал президент Беларуси в ходе общения со СМИ.

Он привел в качестве примера Грузию: «Слава богу, устанавливаются нормальные отношения прежде всего с Россией, с нами, экономика поднимается. Попробовали легкого хлеба на Западе. Американцы уже про Грузию забыли. Как только грузины шевельнулись в том плане, что это их страна независимая и суверенная, Запад начал на них давить. В том числе и прежде всего США. Ну так надо сделать соответствующий вывод. Никому они на Западе не нужны. Там тысячи проблем».

«Сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится и Трамп скажет: «Слушайте, я вас не знаю. Друзья мои, я вас в первый раз вижу!» – добавил он.

Он еще раз призвал не терять то, что держишь в руках: «Выйти просто, а вот зайти будет сложно. Пример опять же – Грузия. Ну, вышла она из СНГ и всех структур. Что это, лучше для нее? Нет. Желательно вернуться. А вернуться всегда сложнее. Тут и потеря лица, и прочее».