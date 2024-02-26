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NYT: Украина и ЦРУ создали в 2016 году 12 секретных баз возле российской границы

NYT: Украина и ЦРУ создали в 2016 году 12 секретных баз возле российской границы

Центральное разведывательное управление США совместно с властями Украины оборудовало на территории страны сеть из 12 военных баз для сбора разведывательной информации и обмена данными между странами, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, базы начали формировать еще в 2016 году.

По информации собеседников журналистов, США направляют Украине для нанесения ударов и отслеживания передвижений российских войск. В ответ на это Украина делится перехваченными переговорами и другими данными. Источники издания утверждают, что сотрудничество ЦРУ и Киева «чуть не рухнуло из-за взаимного недоверия, а затем постепенно расширилось, превратив Украину в центр сбора разведывательной информации, перехватывающий большое количество российских сообщений».

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