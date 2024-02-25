В России намекнули на упреждающие действия против Армении

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в своем телеграмм-канале о радикальном повороте Армении в сторону Франции.

«Армения окончательно разрывает отношения с ОДКБ и Россией – практические договоренности по этому поводу достигнуты в ходе визита Никола Пашиняна в Париж и переговоров, которые он провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном, представлявшим в том числе интересы как НАТО, так и Вашингтона», – отметил он.

«Елисейским дворцом были даны запрошенные Пашиняном гарантии относительно политической и военной поддержке Еревана со стороны Франции и НАТО, они были сочтены армянским премьер-министром достаточными для запуска процесса практического «развода» Армении с ОДКБ/Россией и перехода под западный «зонтик» безопасности, о чем свидетельствует ряд политических заявлений, которые сделал Никол Пашинян», – добавил Коротченко.

По его словам, можно утверждать, что Никол Пашинян перешел Рубикон, де-факто НАТО уже присутствует в Армении.

«Ереван, отбросив за ненадобностью прежние мантры о «вековой армяно-российской дружбе», буквально на наших глазах превращает Армению в натовский плацдарм, несущий в самой ближайшей перспективе реальные военные риски и угрозы для Российской Федерации.

И главный вопрос – ждать, когда это окончательно произойдет, или действовать на упреждение уже сейчас», – резюмировал эксперт.