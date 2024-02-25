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Зеленский: Если Украина проиграет, то не будет нашего существования

Зеленский: Если Украина проиграет, то не будет нашего существования

Российский президент Владимир Путин строит планы по войне в Украине до 2030 года, однако с ним самим будет закончено раньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

У Зеленского спросили, готов ли он к переговорам с Путиным для прекращения войны. Однако, по мнению президента, с человеком, который убивает своих оппонентов, невозможно вести переговоры.

«Мы предложим ему площадку, где он сможет признать, что проиграл войну. Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. У нас нет альтернативы не победить. Если Украина проиграет, то не будет нашего существования. Нам не подходит такой финал «, – сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что проигрывает ли Украина и сколько жертв будет в этой войне зависит только от партнеров.

«Все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад – точно будут иметь большое влияние на его общество. Тогда он будет думать о внутренней безопасности. Сегодня Путин оперирует планами и цифрами и говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели покончить с ним раньше», – подчеркнул он.

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