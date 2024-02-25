Без Армении ОДКБ не рухнет, заявил Лукашенко

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Без Армении ОДКБ не рухнет.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну не спешить выходить из интеграционных структур. И добавил, что спокойно реагирует на заявление Пашиняна о «заморозке» участия Еревана в организации.

«Политикам в Ереване нужно очнуться, чтобы не потерять то, что есть. Надеюсь, они на меня не обидятся. Время многое меняет, и ситуация изменится вообще в мире. Поэтому компактным государствам не надо делать лишних движений», — заявил Лукашенко.

Он выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «сделал эмоциональное заявление» о выходе страны из ОДКБ.

По его словам, Минск не получал заявлений о выходе Армении из блока и считает, что страна должна быть членом организации.