ЕС нуждается в срочных инвестициях

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ЕС обязан быстрыми темпами найти способы, как обеспечить масштабные инвестиции с целью найти свое место в условиях резкого изменения мирового порядка, пишет INTERFAX.RU со ссылкой на экс-председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

«За последние несколько лет в мировом экономическом порядке произошло множество фундаментальных изменений. Эти перемены имеют самые различные последствия, и нам ясно: нужно инвестировать колоссальные суммы в Европе за сравнительно короткий промежуток времени», – сказал он в Генте, где Драги встречался с министрами финансов стран ЕС.

Драги заявлял, что в условиях все более враждебного окружения ЕС должен развивать свое экономическое пространство. Он отметил, что хочет обсудить с министрами способы найти средства для нужных инвестиций, в том числе за счет более активного использования частных сбережений.

Ожидается, что результаты своего анализа Драги представит после выборов в Европарламент в июне 2024 года.

В свою очередь исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что «ЕС нужно уделять намного больше внимания своему оборонному потенциалу, военной промышленности, и ему нужно прикладывать совместные усилия». Он добавил, что государства ЕС должны больше вкладывать в оборону, особенно с учетом того, что многие из них не вышли на требуемый НАТО уровень в 2% ВВП на оборонные нужды.

Член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони отмечал, что совместное использование ЕС заемных средств – это надежный способ реагировать на кризисы.