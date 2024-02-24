В Гобустане задержаны члены группировки, промышлявшей кражами

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Правоохранительные органы задержали на территории Гобустанского района членов банды, совершивших несколько краж. Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гобустанский районный отдел полиции поступила информация о кражах из трех магазинов в селах Чуханлы и Екахана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые Фарид Агарзазаде, Газанфар Исаглы, Гариб Исмайлов, Джахандар Джабраилов и Мушвиг Гасанов. Установлено, что члены группы прибыли в Гобустанский район из столицы с целью совершения кражи. Затем они вернулись в Баку, чтобы сбыть краденный товар.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.