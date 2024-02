По инициативе Резы Дегати создан сайт о Ходжалинском геноциде

64 Просмотров

При содействии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, автора международной информационной и агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» Лейлы Алиевой и по инициативе известного фотожурналиста Резы Дегати создан сайт khojalywitness.org.

Реза Дегати был одним из немногих очевидцев Ходжалинского геноцида, учиненного в 1992 году, сообщает Азертадж.

С тех пор он организовывает выставки, выступает с докладами по всему миру, донося до международной общественности всю правду о бедах, выпавших на долю азербайджанского народа, подкрепляя сказанное фотохроникой, в том числе и Ходжалинского геноцида.

«Я запечатлел на пленку фотографии жертв Ходжалинского геноцида, показал их боль от пережитого. Увиденное глубоко потрясло меня. С тех пор я считаю своей миссией донесение до всего мира правды об этой трагедии», – отмечает Реза Дегати.

На протяжении 32 лет Реза остается истинным глашатаем правды о Ходжалинском геноциде, он много путешествует по миру, рассказывая людям о страданиях и боли жертв трагедии, призывая не оставаться равнодушными.

На сайте представлены фотографии, сделанные в Ходжалы и Агдаме в 1992 году, дается история событий, размещены публикации всемирно известных изданий – Time, The New York Times, The Washington Times, The Washington Post, ВВС1News, The Independent, Le Monde, Newsweek, The Sunday Times, а также данные, которые приводят Human Rights Watch, The Age, The Boston Globe, «Коммерсантъ» и «Свобода». Здесь также собраны свидетельства американского журналиста и публициста Томаса Гольца, азербайджанского журналиста и оператора Чингиза Мустафаева, французского фотографа, режиссера-документалиста Фредерика Ленгейна и литовского фотожурналиста Ричардаса Лапайтиса, ставших очевидцами Ходжалинского геноцида.

Веб-сайт функционирует на четырех языках: азербайджанском, французском, английском и русском. В дальнейшем планируется перевести его материалы как минимум на 10 языков.

Одна из основных целей создания сайта – ознакомить мировую общественность с историями, рассказанными жертвами и свидетелями очевидцев Ходжалинского геноцида, а также помочь родственникам и близким жертв трагедии узнать их по фотографиям.