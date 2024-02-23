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Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции

Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции

Франция предоставит Армении разведданные по Азербайджану, Ирану, России и Турции. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

«Как стало известно из хорошо осведомленных источников, в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в Париж достигнуто соглашение об установлении тесных партнерских отношений между внешними разведками Франции (DGSE) и Армении (СВР), в рамках которых планируется предоставление Еревану – по согласованному перечню вопросов – разведывательной информации политического и военного характера, полученной DGSE по Азербайджану, Ирану, России и Турции, включая передачу СВР РА материалов спутниковой и радиоэлектронной разведки», – написал он в своем телеграм-канале.

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