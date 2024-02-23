Байден встретился с вдовой и дочерью Навального

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Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей, чтобы выразить им соболезнования, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент выразил свое восхищение необычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем. Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжено людьми по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека», — сообщил Белый дом.

Байден также подтвердил, что вскоре Вашингтон объявит о новых крупных санкциях против России в ответ на смерть Навального, а также агрессию в Украине.