Людмиле Навальной показали тело сына (видео) |
Путин ответил на оскорбление Байдена |
Зеленский назначил Юрия Гусева послом в Азербайджане |
Хуситы запретили американским и британским судам заходить в Красное море |
Франция готовится к большой войне в Европе |
Байрамов рассказал Клаару о провокации Армении (фото) |
Франция отправила Армении приборы ночного видения и радары GM200 |
Евросоюз приостановил переговоры о членстве Украины |
Министр обороны Франции посетит Армению с «большой делегацией» производителей оружия |
Главное Мир

Путин ответил на оскорбление Байдена

Путин ответил на оскорбление Байдена

Президент России Владимир Путин, комментируя оскорбительные высказывания Джо Байдена в его адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.

«Судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было  сказано с моей стороны… Он же не может сказать: «Володя, молодец, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная», — сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Президент повторил, для России было предпочтительнее, чтобы на посту президента США был именно Байден.

Теги:
Из этой рубрики
Людмиле Навальной показали тело сына (видео)
Мир

Людмиле Навальной показали тело сына (видео)

2024/02/22, 20:17
Путин ответил на оскорбление Байдена
Мир

Путин ответил на оскорбление Байдена

2024/02/22, 20:01
Захарова отреагировала на слова Байдена о «сукином сыне» Путине
Мир

Захарова отреагировала на слова Байдена о «сукином сыне» Путине

2024/02/22, 19:56
Украинский режиссер представил в Баку фильм "20 дней в Мариуполе" (фото)
Мир

Украинский режиссер представил в Баку фильм «20 дней в Мариуполе» (фото)

2024/02/22, 19:24
Путин обошелся без медосмотра перед полетом на Ту-160М
Мир

Путин обошелся без медосмотра перед полетом на Ту-160М

2024/02/22, 18:59
Хуситы запретили американским и британским судам заходить в Красное море
Мир

Хуситы запретили американским и британским судам заходить в Красное море

2024/02/22, 18:56
Путин сел за руль "КамАЗа" (видео)
Мир

Путин сел за руль «КамАЗа» (видео)

2024/02/22, 18:42
Путин совершил полет на Ту-160М (обновлено, видео)
Мир

Путин совершил полет на Ту-160М (обновлено, видео)

2024/02/22, 18:13
Париж заявил об агрессивном поведении России против армии Франции
Мир

Париж заявил об агрессивном поведении России против армии Франции

2024/02/22, 17:47