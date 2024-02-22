Путин ответил на оскорбление Байдена

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Президент России Владимир Путин, комментируя оскорбительные высказывания Джо Байдена в его адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.

«Судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны… Он же не может сказать: «Володя, молодец, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная», — сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Президент повторил, для России было предпочтительнее, чтобы на посту президента США был именно Байден.