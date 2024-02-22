Азербайджан возглавил Азиатскую парламентскую ассамблею: чего нам ждать?

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Сегодня в Баку продолжит работу 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). И, возможно, для людей, далеких от международной политики, это название мало о чем говорит, однако данное событие очень важно как для нашей страны в целом, так и непосредственно для каждого гражданина, поскольку затрагивает вопросы внешней политики Азербайджана как государства, а значит, и нашей с вами безопасности. Что же такое АПА и почему в ходе сегодняшнего выступления на сессии генеральный секретарь этой структуры Мохаммед Реза Маджиди продемонстрировал такую непоколебимую уверенность в том, что «под мудрым и динамичным председательством Азербайджана АПА будет процветать и добьется успеха в ближайшие два года»?

АПА была создана в 1999 году по инициативе Республики Бангладеш на Конференции парламентариев Азии за мир и сотрудничество. В состав организации входят более сорока стран. И основная цель заключается в координации усилий национальных парламентов этих государств в решении актуальных проблем современности, естественно, с учетом интересов всего азиатского региона. То есть страны посредством такого инструмента, как межпарламентский диалог, вырабатывают коллективные стратегии, призванные обеспечить как в целом безопасность в мире, так и стабильность в самой Азии.

Высшим органом АПА является Генеральная ассамблея, в ходе которой и происходит принятие решений. И очень важно, что эти решения принимаются путем простого голосования, то есть большинством голосов. Забегая вперед, скажем, что в этом и заключается отличие АПА от Движения Неприсоединения, где решения принимаются консенсусом. И, наконец, каждая страна обладает в Генассамблее АПА количеством голосов, которые рассчитываются, исходя из численности ее населения. Понятно, что чем больше народонаселение, тем больше голосов у страны при голосовании. Что касается направленности этих решений, то в рамках организации политического и экономического характера, они также затрагивают глобальные проблемы мира и безопасности и отдельно положение женщин и детей.

Можно, конечно, задаться вопросом: зачем вообще нужны межпарламентские организации, если в мире есть такие структуры как ООН? Но, во-первых, сама ООН небезупречна и, как показывают события последних лет, требует реорганизации. Во-вторых, в межгосударственном взаимодействии на парламентском уровне есть свои плюсы и заключаются они в эффективности парламентской дипломатии. В ходе взаимодействия парламентарии могут перенимать друг у друга опыт в решении таких серьезных проблем, как обеспечение экономической, гуманитарной, и информационной безопасности, принимать актуальные и важные законы в этих областях, развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, с поставками наркотиков и в решении экологических проблем. Именно поэтому парламентская дипломатия сегодня рассматривается в мире в качестве уникального инструмента для создания между парламентариями хороших и доверительных отношений и принятия правильных решений, сочетающихся с общемировой тенденцией. И в этом вопросе сотрудничество в рамках АПА играет огромную роль.

К примеру, в ходе 6-й сессии Генассамблеи организации парламентарии рассматривали вопросы развития многосторонней торговли и экономического сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом и инфекционными заболеваниями, а также меры по устранению последствий стихийных бедствий, а в ходе 7-й сессии были затронуты вопросы о роли азиатских парламентов в продвижении мира, стабильности и демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуации на Ближнем Востоке, разоружения, нераспространения ядерного оружия и мирного использования атомной энергии и т.д. А на нынешней 14-й пленарной сессии АПА, тема которой «Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии», и на которой, кстати, принимают участие парламентские делегации почти 40 стран, будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. Вот почему в ходе своего выступления на мероприятии спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова сказала: «Гуманитарные кризисы, конфликты, бедность, негативные последствия изменения климата, рост дискриминации, расизма, ксенофобии и исламофобии в мире – все это также оказывают негативное влияние на азиатский регион. Стоящие перед нами проблемы могут быть решены лишь совместными усилиями. То же самое можно сказать об усилиях по достижению мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в нашем регионе».

И в завершении несколько слов о том, почему генсекретарь АПА Мохаммед Реза Маджиди столь уверен, что в ближайшие два года под председательством Азербайджана возглавляемая им структура добьется больших успехов. Дело в том, что у Азербайджана огромный опыт работы с такой структурой, как Движение неприсоединения, которую наша страна возглавляла на протяжении последних нескольких лет. Председательство в ней мы получили в 2019-м (25-26 октября 2019 года в Баку состоялся 18-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения), но в 2022-м единогласным решением стран-членов организации нашей стране было дано право возглавить эту международную структуру дополнительно еще на один год. И в результате председательство в ней уже следующей стране, коей является Уганда, перешло в январе 2024 года. И эти годы не прошли безрезультатно как для самого Азербайджана, так и для этой международной структуры, которая, кстати, насчитывает 120 членов, 18 государств наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей, что очень даже сопоставимо с ООН.

Нет смысла перечислять все преобразования и инициативы, которые были реализованы в Движении неприсоединения благодаря председательству в ней нашей страны, но одной из них стала именно активизация межпарламентского диалога на уровне организации, с разработкой даже информационной платформы взаимодействия между такими структурами разных стран. Вот почему, когда в ходе своего сегодняшнего выступления на 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи спикер ММ Сахиба Гафарова сказала об еще большем улучшении деятельности этой структуры, и, в частности благодаря повышению эффективности деятельности ее органов, регулируемых Уставом Азиатской парламентской ассамблеи, что означает, что в ближайшие два года в рамках АПА тоже следует ждать серьезных реформ, которые инициирует Азербайджан.

Рауф Насиров