Мишель указал на важность мира на Южном Кавказе для ЕС

С премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили взаимодействие между ЕС и Арменией и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Об этом Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсети Х.

«Мир, стабильность и процветание для Южного Кавказа занимает важное место в повестке ЕС», – добавил он.

Good discussion with 🇦🇲 PM @NikolPashinyan on EU-Armenia relations and Armenia-Azerbaijan normalisation.

The agenda of peace, stability and prosperity for the South Caucasus is high on EU’s agenda.

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 20, 2024