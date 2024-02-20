Армения получила «новые территории», но…

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В Армении решили отметить очередную, 36-ю, годовщину начало так называемого «карабахского движения», то есть открытых митингов с требованиями воссоединения тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана с Арменией. На самом деле все началось, конечно, раньше, и даже первые группы беженцев-азербайджанцев из Армении начали прибывать уже в январе 1988 г. Но это тема отдельного разговора. Обратим внимание на другое.

По случаю этой далеко не знаменательной даты Cамвел Шахраманян, именующий себя «президентом «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши —Minval), Гагик Багунц, представленный как «вице-спикер Национального собрания «Арцаха», исполняющий обязанности главы НС» («спикер парламента» Давид Ишханян находится в бакинском СИЗО) священник созданной уже после оккупации «Арцахской епархии» епископ Вртанес Абрамян, «министр иностранных дел Арцаха» Сергей Казарян другие члены свергнутой хунты посетили ереванское военное кладбище «Ераблур». А накануне с Гагиком Багунцем и руководителями «фракций» встречался Вардан Осканян — бывший министр иностранных дел Армении и по совместительству координатор комиссии, целью которой является «коллективная репатриация народа Арцаха и защита его иных фундаментальных прав». Поставила ли эта комиссия вопрос об открытии доступа в Армении к блокированному сайту reintegration.gov.az, не уточняется. Зато сам «парламент» распространил сообщение: оказывается, «проблема Нагорного Карабаха не решена», «деарменизация и временная оккупация «Арцаха» не могут ликвидировать неотъемлемое право народа «Арцаха» на самоопределение, естественное требование жить в безопасности в своей тысячелетней колыбели, что закреплено нормами международного права» и т.д. Ну и, конечно, «были также обсуждены шаги, необходимые для создания безопасной и правовой среды под эгидой фундаментальных международных гарантий для репатриации арцахских армян».

Авторам этой бумажки нелишне напомнить, что никакого «Арцаха» и даже «Нагорного Карабаха» не существует, а есть Карабахский регион Азербайджана. Что его временная оккупация закончилась 19-20 сентября 2023 года. А по поводу того, что международное право не предусматривает никакого «самоопределения» по карабахскому сценарию, весьма откровенно проговорился на днях Никол Пашинян. Нелишне также поинтересоваться, какие такие «фундаментальные международные гарантии» может предоставить г-н Осканян. Тем более что, как показывают переговоры, тема статуса Карабаха, «международных гарантий безопасности» для тех армян, которые пожелают вернуться и т.д. в повестке дня уже не присутствует. Где именно находится статус и что с ним происходит, президент Азербайджана Ильхам Алиев весьма точно и образно объяснил ещё несколько лет назад. А голосование Ильхама Алиева в Ханкенди действительно забило последний гвоздь в гроб сепаратистского проекта в Карабахе.

На этом фоне посещение верхушкой свергнутой хунты кладбища «Ераблур» оказалось на редкость символичной и красноречивой демонстрацией, что в результате своей агрессии против Азербайджана Армения получила «новые территории», но только на военном кладбище.

Однако куда важнее другое. Как показывают новости из Еревана, там продолжают действовать структуры свергнутой хунты. Самвел Шахраманян хоть и подписал «указ» о ее роспуске, но, добравшись до Еревана, об этом «документе» постарался забыть и активно включается в реваншистские проекты. Причем все происходит не просто с молчаливого согласия официального Еревана. Достаточно просто отследить объявления, что в том или ином городе Армении возобновляют работу учебные заведения, которые действовали в оккупированном Карабахе. Причем под своими «арцахскими» названиями. Это даже теоретически не может произойти против воли соответствующих министерств и ведомств.

Наконец, практически до антитеррористических рейдов 19-го 20 сентября 2023 года. Ереван весьма активно играл в «я не я и хата не моя» — провокационные шаги делались как бы от имени «властей Карабаха», то есть той самой хунты по отмашки властей Армении, но на Баграмяна, 26 делали вид, будто бы они ни при чем. Пашинян почему-то не торопится обещать Шахраманяну и компании «размазать по стенке», «закатать в асфальт» и т.д., если они продолжат играть в «сепаратизм в изгнании» и, будем реалистами, подставлять Армению под ответные действия Азербайджана.

«Шашлычный премьер» предпочитает разыгрывать старые мошеннические схемы. Он как бы обещает признать территориальную целостность Азербайджана, но дело дальше обещаний не идёт. А структуры бывший хунты продолжает действовать, кто-то их финансирует, их представители раздают интервью, выступают с заявлениями… на территории Армении возобновляет деятельность учебные заведения, театры, музеи с ворованными экспонатами.

Строго говоря, уже в своем нынешнем виде деятельность ошметков сепаратистского режима на территории Армении – демонстрация того, что территориальные притязания к Азербайджану в Ереване вовсе не сняты с повестки дня. И будем реалистами: завтра «от имени» свергнутой хунты попытаются создать вооруженные или террористические структуры.

Но этот сценарий куда опаснее для самой Армении, чем для Азербайджана. У нашей страны есть и сильная армия, и дееспособная разведка, и высокопрофессиональная дипломатия — словом, все, чтобы нейтрализовать угрозу. Недавние события на условное границе не оставили в этом сомнений. Но подобные игры Еревана «от имени» свёрнутой сепаратистской хунты позволяют Азербайджану расценивать Армению как государство, поддерживающие терроризм. Что уже существенно расширяет возможный спектр ответных мер. И если на Баграмяна, 26 этого не понимают — к сожалению, в Армении далеко не всегда могут просчитать реальные результаты собственных провокационных шагов.

А результаты, простите за чёрный юмор, наиболее отчётливо видны на кладбище «Ераблур», где руководство свергнутой фунты возлагало протокольные венки. И где в случае продолжения такого рода игр вполне могут появиться новые могилы.

Н.Шейхзаде