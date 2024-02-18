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Шольц исключил войну НАТО с Россией

Шольц исключил войну НАТО с Россией

Войны НАТО с Россией не будет.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Мы поддерживаем Украину, потому что это также повышает нашу безопасность. В то же время мы не позволим развязать войну между НАТО и Россией», – сказал политик.

Шольц отметил, Германия плотно координирует свои действия со своими союзниками, прежде всего с США. А подавляющее большинство немцев понимает, что в долгосрочной перспективе Германия будет вынуждена тратить больше денег на оборону.

«И мы должны – совершенно независимо от выборов в США – значительно укрепить европейскую опору НАТО», – подчеркнул канцлер Германии.

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