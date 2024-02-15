Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной

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Польские фермеры на встрече с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским потребовали временно закрыть границу с Украиной на фоне неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции, сообщает ТАСС.

«Мой призыв таков – давайте закроем границу на два-три месяца, давайте закроем импорт из Украины в Европе, иначе мы не справимся с избытком зерна во всей Европе», – сказал министру Станислав Барна, фермер из Западно-Поморского воеводства.

Секерский предложил найти другие решения проблемы с наплывом украинской сельхозпродукции, отметив, что «нет таких стран, у которых полностью закрыты границы». Политик также согласился с доводами аграриев, что доходы от экспорта продуктов на Украине по большей части идут в руки «мафиозных структур», а также западного капитала.