Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29 |
Шольц анонсировал участие Алиева на Мюнхенской конференции |
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева |
Украина атаковала Белгород: много жертв (видео) |
Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно |
Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Главное Мир

Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной

Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной

Польские фермеры на встрече с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским потребовали временно закрыть границу с Украиной на фоне неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции, сообщает ТАСС.

«Мой призыв таков – давайте закроем границу на два-три месяца, давайте закроем импорт из Украины в Европе, иначе мы не справимся с избытком зерна во всей Европе», – сказал министру Станислав Барна, фермер из Западно-Поморского воеводства.

Секерский предложил найти другие решения проблемы с наплывом украинской сельхозпродукции, отметив, что «нет таких стран, у которых полностью закрыты границы». Политик также согласился с доводами аграриев, что доходы от экспорта продуктов на Украине по большей части идут в руки «мафиозных структур», а также западного капитала.

Теги:
Из этой рубрики
Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной
Мир

Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной

2024/02/15, 17:30
Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе
Мир

Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе

2024/02/15, 16:09
Иран против присутствия в регионе иностранцев, заявил Раиси
Мир

Иран против присутствия в регионе иностранцев, заявил Раиси

2024/02/15, 15:57
Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию
Мир

Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию

2024/02/15, 15:41
Картины, вышиванка и золотая брошь: Чета Зеленских преподнесла подарки Байдену и его жене
Мир

Картины, вышиванка и золотая брошь: Чета Зеленских преподнесла подарки Байдену и его жене

2024/02/15, 15:00
Эрдоган: Честно скажу, в этих заявлениях Путина есть искренность
Мир

Эрдоган: Честно скажу, в этих заявлениях Путина есть искренность

2024/02/15, 14:39
Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Мир

Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности

2024/02/15, 14:15
Украина атаковала Белгород: много жертв (видео)
Мир

Украина атаковала Белгород: много жертв (видео)

2024/02/15, 14:04
Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно
Мир

Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно

2024/02/15, 13:53