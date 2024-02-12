Япония вложит в восстановление Украины 106 млн долларов

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Кабинет министров Японии намерен передать украинским властям грант в размере 106 млн долларов.

Об этом сообщило новостное агентство Kyodo.

В материале подчеркивается, что Киев получит данные средства после двусторонней конференции по восстановлению страны. Мероприятие запланировано на 19 февраля текущего года.

Ожидается, что в ходе встречи представители Японии и Украины объявят семь приоритетных направлений сотрудничества между двумя государствами. В том числе речь идет о взаимодействии Киева и Токио при разминировании территорий и развитии IT-технологий.

Кроме того, стороны планируют подписать более 10 различных документов. Речь идет о соглашениях, которые будут регулировать аспекты дальнейшего сотрудничества между Японией и Украиной.