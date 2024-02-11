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Нацбанки Азербайджана и Казахстана наладили взаимовыгодное сотрудничество

Нацбанки Азербайджана и Казахстана наладили взаимовыгодное сотрудничество

Между Национальным банком Казахстана (НБК) и Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выстроено плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом говорится в информации Нацбанка Казахстана.

Как отметили в НБК, на регулярной основе осуществляется экспертный обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности центральных банков в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия.

«Так, в целях укрепления сотрудничества в 2023 году между Национальным банком Казахстана и Центральным банком Азербайджанской Республики заключен меморандум о взаимопонимании», – подчеркнули в НБК.

В Нацбанке Казахстана отметили, что меморандум направлен на осуществление сотрудничества, обмена опытом и информацией в области денежно-кредитной политики, финансового сектора, платежных систем, финансовых технологий и в других областях, представляющих интерес для двух стран и организаций.

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