Военные спутники Франции над территорией Азербайджана: кто действительно «заблудился» близ границы Азербайджана и Армении?

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Задержание гражданина Чехии близ условной границы Азербайджана и Армении продолжает обрастать подробностями. Уже запущена «официальная версия» – дескать, он был альпинистом, заблудился и случайно забрел на азербайджанскую территорию.

Возможно, где-нибудь в европейских кабинетах для публики, которая не очень представляет себе, что такое приграничье Азербайджана и Армении сегодня, эта версия и выглядела вполне себе ничего. Но при малейших попытках «привязать» её в реальной ситуации рассыпается в прах. В самом деле, как «заблудившемуся альпинисту» удалось миновать армянские посты? Да ещё пройти минные поля?

Более того, так называемый «альпинист» провёл в приграничной зоне на заминированной территории три дня! И явно не для того, чтобы полюбоваться красотами заснеженных гор – целью, очевидно, была проверка готовности азербайджанских войск, детали расположения и т.д. На военном языке это называется «рекогносцировкой».

Более того, сегодня из достоверных источников «Минвалу» становится известно, что как раз в это время над территорией Азербайджана находились военные спутники Франции и некоторых других европейских стран. Совпадение? Не похоже. Тем более не похоже на милое совпадение визит в расположение европейской наблюдательной миссии (EUMA) французского бригадного генерала.

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в своих постах в соцсети Х может с упоением рассказывать сказки про «невооруженную гражданскую миссию», но реальные действия EUMA на условной границе Азербайджана и Армении явно рисуют картину подготовки к этакому «молниеносному вторжению».

Более того, картину явный враждебности к Азербайджану рисует и ставшая уже традиционной «политика биноклей». Напомним: на условную границу Азербайджана и Армении привозят и аккредитованных в Армении послов стран ЕС, и иностранных гостей. Кроме бригадного генерала Национальной жандармерии Франции Уильяма Де Мейера, здесь побывали:

– глава МИД Германии Анналена Бербок в сопровождении посла Германии в Армении Виктора Рихтера,

– Маркета Пекарова Адамова, спикер парламента Чехии,

– координатор Службы внешней политики и безопасности ЕС Марти Луцар,

– политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Лютенберг,

– депутаты Европарламента,

– представители разного рода аналитических центров вроде Crisis Group, чей генеральный директор Комфорт Эро явился на границу в сопровождении «старшего аналитика Crisis Group по Южному Кавказу Олеси Вартанян».

И каждое такое посещение непременно сопровождалось «бинокль-шоу» — разглядыванием в мощную оптику азербайджанской территории с территории Армении. Что означают подобные игры на границе Армении и Азербайджана? Как расценивать эту «стилистику враждебности»?

В Азербайджане действует представительство Евросоюза и посольства входящих в него стран. Есть налаженные каналы диалога, принятые в цивилизованном мире. Не та ситуация, чтобы устраивать «политику биноклей» или переползать границу на брюхе, выдавая себя за «заблудившихся альпинистов». Азербайджан не закрытая страна вроде бывшего СССР или Северной Кореи. Так зачем все эти игры в шпионов ?

А с учётом региональной конкретики они получают уже другое прочтение. В европейских офисах, безусловно, в курсе, что между Арменией и Азербайджаном мирный договор ещё не подписан, до установления дипломатических отношений ещё достаточно далеко. Стараниями Армении, которая планомерно торпедирует все работающие мирный инициативы и продолжает мечтать о реванше, ситуация балансирует на тонкой грани между миром и войной. И можно было бы понять, если бы все эти игры с биноклями устраивали армянские любители поиграть в войнушку.

Но здесь речь идёт о Евросоюзе. Устроители «дипломатии биноклей» таким образом направляют Азербайджану некий «месседж»? И какой именно? Что они в еще не начавшейся войне уже приняли сторону Армении и считают Азербайджан «вероятным противником»?

То есть получается не совсем понятная картина. С одной стороны, глава Евросоюза Шарль Мишель звонит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, поздравляет с победой на выборах, обсуждают сотрудничество и «закидывает удочку» на предмет восстановления посредничества Евросоюза между Баку и Ереваном. Но, с другой, миссия Евросоюза ведёт совсем другую политику, которая входит в жесткий клинч с главным требованием к любому посреднику – нейтральностью. И что же – в Брюсселе «правая рука не в курсе, что делает левая»? Там считают, что такого двурушничества Азербайджан не заметит? Или не рискнёт отреагировать?

Возможно, в Брюсселе немного другие правила игры. Но в Баку всегда с уважением относились к собственному слову, которое так же весомо, как официальная подпись. И того же ждут от своих партнёров. Возможно, этих реалий не видно в бинокль с армянской территории, но подобную «двойную игру» в Баку не приемлют. И ждут от своих партнёров в Брюсселе чёткой и ясной позиции. В том числе и ответа на вопрос, что означают опасные игры на еще не согласованной границе.

Отдел политики Minval.az