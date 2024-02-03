Французские игры на армянской границе вошли в самую опасную фазу: закулисье визита генерала Уильяма Де Мейера

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Париж и Ереван продолжают свой политический флирт. На днях расположение Гражданской миссии ЕС в Армении посетил бригадный генерал Уильям Де Мейер — командующий внешними миссиями Национальной жандармерии Франции. Разумеется, попозировать с биноклем близ условной границы с Азербайджаном.

Но оставим в стороне ироничные шпильки, можно ли было найти для фотографии такое место, где бы в кадр не попала «дорожная скульптура» с граффити.

У визита генерала Де Мейера в гости к главе миссии ЕС Маркусу Риттеру и приобщения к «дипломатии биноклей» есть куда более важные — и весьма опасные — итоги. Потому как этот визит — явный признак той политики милитаризации, которую проводит на Южном Кавказе Франция. Для начала, если коротко, в результате такой «игры» Армения имеет вполне серьезные шансы превратиться во «вторую Украину» — страну, на чьей территории будут меряться силами Россия и Запад. С учетом того, что ни по своему боевому духу, ни по военному потенциалу, ни по уровню политической самостоятельности Армения — далеко не Украина. Более того, эти игры с оптикой провоцируют весьма опасный сценарий уже на условной границе. Где, судя по всему, установившаяся тишина не устраивает Ереван и его покровителей.

Армения на этой условной границе уже давно практикует «политику биноклей». Теперь в это «бинокль-шоу» включается и Париж, чьи эмиссары регулярно появляются на условной границе и высматривают кое-что в мощную оптику.

Судя по всему, во Франции вслед за Арменией убедили себя, что «бряцание биноклями» может «произвести впечатление» на Азербайджан, возымеет прямо-таки сногсшибательный эффект и т.д. И, направляя на условную границу с Азербайджаном теперь уже и своего командующего зарубежными операциями французской жандармерии, в Париже пребывали в полной уверенности, будто бы адресуют Баку некий «месседж».

Но доверять серьезную политику персонам с жандармским менталитетом слишком опасно. Это профессиональные разведчики, в отличие от возомнивших о себе бог знает что жандармов, хорошо знают: во-первых, в бинокль видно не все. А во-вторых, даже то, что видно, надо еще уметь проанализировать. А жандармы полагаются исключительно на «свисток»: окрики и угрозы. И не представляют, что в политике события могут пойти не по написанному сценарию.

Да, Франция может направить месседж, но дальше все будет зависеть от того, как на него отреагируют в Азербайджане.

А Азербайджан, напомним в который уже раз, не та страна, где может сработать «жандармский тон». Так что французский «месседж» в Баку прочли и выводы сделали. Позиция нашей страны совершенно понятная и четкая. Если против Азербайджана на условной границе будет устроена провокация, если кто-то попытается предпринять шаги, угрожающие нашей территориальной целостности, государственному суверенитету и безопасности наших граждан, ответ Азербайджана будет жестким и адекватным. На дворе уже не девяностые, время территориальных подарков закончилось.

И это, к сожалению, не «сгущение красок» и не рисование черта на стене. Будем реалистами: в Армении существовали и существуют планы силового реванша и повторной оккупации азербайджанских земель. Причем особое внимание уделяется именно освобожденным районам вдоль условной границы, там, где, как полагают в Ереване, Азербайджан будто бы еще не успел достаточно «укрепиться», и новые атаки могут иметь успех.

Этот тренд выявился еще во время приграничных провокаций 2021-2022 гг. В результате Армения несколько раз нарвалась на жесткий ответ Азербайджана, попыталась «включить скулеж», выплакала себе эту самую «миссию любителей биноклей»…

А теперь, с появлением перспективы получить оружие не то от Франции, не то от Индии, где оно производится по французской лицензии, в Ереване воспряли духом и решили вернуться к прежним проектам и строят планы не просто устроить провокацию на границе, но и захватить хотя бы клочок земли.

Теоретически можно было бы удариться в рассуждения, что, дескать, непонятно, насколько в эти планы посвящена Франция.

Но, во-первых, в ситуации, когда министр обороны Армении Сурен Папикян называет Париж в числе «основных партнеров» Еревана, там не могут не знать о планах этого самого Еревана — как бы плохо ни работала французская разведка.

А во-вторых, визит французского «генерал-жандарма» на условную границу слишком уж напоминает этакую «рекогносцировку». Точнее, «прикидку», где на границе можно разместить произведенные в Индии по французской лицензии артиллерийские установки и другие «стрелялки». Чтобы при удобном случае устроить «внезапную атаку», ракетно-артиллерийские удары и захватить хотя бы небольшой участок территории. Что уже позволит надувать щеки на переговорах и вообще не считаться проигравшей стороной.

А теперь — политические реалии, которым вряд ли учат на курсах подготовки жандармов. В ситуации, когда пока еще не подписан мирный договор, а в конституции и законах Армении четко прописаны претензии на азербайджанские территории, в Баку имеют все основания рассматривать эти франко-армянские игры в войнушку как угрозу своему суверенитету и безопасности. Более того, вся ответственность за последствия в этом случае ляжет на Париж и Ереван. В том числе и потому, что во Франции должны были понимать, кому и зачем позволяют приобрести в Индии НАСТУПАТЕЛЬНОЕ оружие.

А ответ Азербайджана будет адекватным и жестким. Вне зависимости от того, будут ли находиться на артиллерийских позициях армянские многократно битые «зинворы» или надутые евронаблюдатели.

Им в любом случае придется сдавать «зачет по бегу», пробивая собственные рекорды: у «зинворов» — времен 44-дневной войны и антитеррористических рейдов, а у жандармов — в странах Африки, откуда Париж вышибают не очень вежливым пинком. И интересно будет понаблюдать, как в этом случае французские жандармы поступят со своими биноклями. Через которые они не увидели самого важного.

Нурани, обозреватель