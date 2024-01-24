«Дипломатия биноклей». Баку столкнулся с беспрецедентно наглой кампанией

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В Армении продолжается «дипломатия биноклей». На сей раз глава наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер встретился с послом Австрии в Армении Томасом Мюльманом, оба посмотрели в бинокль на азербайджанскую границу и отчитались в социальной сети Х.

Эта «дипломатия биноклей» в Армении набирает обороты. На границу, поглазеть в оптику на азербайджанских пограничников, солдат и полицейских, представители армянских властей регулярно привозят всех, на кого рассчитывают — прикормленных лоббистов, аккредитованных в Армении дипломатов, особенно из стран Евросоюза, иностранных гостей, в том числе достаточно высокого ранга.

Можно с изрядной долей иронии поинтересоваться, намерены ли в Армении вводить посещение условной границы с Азербайджаном в обязательный государственный протокол точно так же, как возложение венков к памятнику «жертвам геноцида армян». Или же установить на границе «панорамные бинокли» вроде тех, которые ставят на пляжах или городских смотровых площадках — все же удобнее смотреть, и руки дрожать не будут.

А если серьезно, то каков реальный политический эффект от этого «бинокль-шоу»? Которое Армения и ее внешние покровители пытаются всеми силами превратить в серьезную «дипломатию биноклей»?

Расчет официального Еревана понятен. Вся эта «политика биноклей» призвана укрепить впечатление, что вот сейчас оттуда, с азербайджанской территории, начнется атака, полезут страшные «кочевники», «сирийские наемники» и вообще «бозгурды», которые тут же устроят «этническую чистку», и цивилизованный мир ну просто обязан защитить «многострадальную Армению».

Возможно, что европейские дипломаты искренне полагают, что их визиты с биноклями на границу — это большая политика и важная задача по переманиванию Армении из российского лагеря в западный. К тому же все очень эффектно выглядит в соцсетях: «в неблагоприятных погодных условиях» европейские дипломаты доблестно высматривают что-то на азербайджанской стороне. Но…

Оставим в стороне вопрос, на самом ли деле Пашинян готов к разрыву с Москвой или все его как бы прозападные жесты — не более чем плач, катание по полу и визг «я тебя любить не буду и вообще из дому уйду!», когда капризному ребенку не купили очередную игрушку (в данном случае в роли игрушки выступают обещанные еще в 2021 году транши оружия). Важно другое. Что именно рассчитывают «высмотреть» в Азербайджане европейские гости, разглядывая что-то в бинокль с армянской стороны условной границы?

Для начала, фигурки представителей ЕС, которые опасливо смотрят в бинокль с почтительного расстояния на вооруженных азербайджанских силовиков, несущих боевое дежурство на СВОЕЙ территории, не решаясь приблизиться, свидетельствует о чем угодно, но не об авторитете европейской дипломатии. И это еще не все.

Намеренно оставим в стороне вопросы, какой смысл кататься вдоль границы на внедорожниках и разглядывать что-то в бинокль, когда есть системы спутникового наблюдения. Отметим другое.

Для начала, увидеть в такие бинокли что-то примечательное, а тем более составить связную картину о происходящем вряд ли возможно. Любой, кто работал с такого рода оптикой, знает: во-первых, у биноклей крохотное «поле зрения». То, что удается там разглядеть, надо еще уметь «привязать» к местности, оценить расстояние. Это хорошо умеют делать офицеры-артиллеристы, снайперы (они предпочитают оптический прицел своей винтовки, но и с биноклем справятся), но вот обучены ли обращению с такой оптикой отставные французские жандармы или немецкие полицейские — большой вопрос. А если еще рядом стоит «принимающая сторона» и старательно нашептывает, куда смотреть, а куда не надо — увидеть в свои бинокли объективную картину шансов не остается.

Вот и получаются в результате на выходе «заявления», которые безнадежно уходят в отрыв от реальности. И последствия которых самым негативным образом влияют уже на отношения Азербайджана и Брюсселя. В бинокли через границу очень трудно увидеть полную картину. Неудивительно, что «дипломатию биноклей» проигрывают сегодня и Ереван, и Брюссель. И у Брюсселя есть шанс выйти из ситуации без излишних потерь. Просто нужно закончить игры с биноклями на условной границе и начинать с Азербайджаном действительно доверительный диалог. Приехать в Баку и посмотреть своими глазами, что здесь происходит. Не слушать подсказок Армении «вот сюда смотрите, а сюда не надо».

И отдавать себе отчет, к чему в политике приводит «ограниченное поле зрения» и попытки заменить серьезный анализ показным шоу.

Нурани, обозреватель