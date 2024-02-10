Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше

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В случае «распада Украины» ее покинут еще около 10 миллионов человек, считает правительство Германии. О позиции официального Берлина издание Welt am Sonntag (WamS) пишет, ссылаясь на парламентариев ФРГ и собеседников из области безопасности. Большинство беженцев в таком сценарии направятся в Западную Европу, а Германия станет одной из стран назначения, указали собеседники газеты.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал поддерживающие Киев государства существенно увеличить объем военной помощи Украине на фоне споров по этому вопросу в США. «Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового исхода из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным», – предостерег политик в беседе с WamS.

Поток беженцев на фоне войны в Украине уже стал крупнейшим в Европе с 1940-х годов, отметил эксперт в области миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus). По его оценке, если украинская сторона проиграет войну России, в Евросоюз прибудут гораздо больше 10 млн человек. Германия приняла уже более миллиона украинских беженцев с начала вторжения войск РФ в соседнее государство.