Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Главное Мир

Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше

Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше

В случае «распада Украины» ее покинут еще около 10 миллионов человек, считает правительство Германии. О позиции официального Берлина издание Welt am Sonntag (WamS) пишет, ссылаясь на парламентариев ФРГ и собеседников из области безопасности. Большинство беженцев в таком сценарии направятся в Западную Европу, а Германия станет одной из стран назначения, указали собеседники газеты.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал поддерживающие Киев государства существенно увеличить объем военной помощи Украине на фоне споров по этому вопросу в США. «Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового исхода из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным», – предостерег политик в беседе с WamS.

Поток беженцев на фоне войны в Украине уже стал крупнейшим в Европе с 1940-х годов, отметил эксперт в области миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus). По его оценке, если украинская сторона проиграет войну России, в Евросоюз прибудут гораздо больше 10 млн человек. Германия приняла уже более миллиона украинских беженцев с начала вторжения войск РФ в соседнее государство.

Теги:
Из этой рубрики
Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН
Мир

Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН

2024/02/10, 17:41
ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена
Мир

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена

2024/02/10, 17:41
Боевики убили 50 человек
Мир

Боевики убили 50 человек

2024/02/10, 17:31
На юге Ливана израильский дрон уничтожил командира «Хезболлах»
Мир

На юге Ливана израильский дрон уничтожил командира «Хезболлах»

2024/02/10, 16:56
Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия
Мир

Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия

2024/02/10, 16:31
Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе
Мир

Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе

2024/02/10, 15:35
ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 
Мир

ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 

2024/02/10, 15:22
Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах
Мир

Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах

2024/02/10, 15:08
Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше
Мир

Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше

2024/02/10, 14:47