Шольц оценил, что будет с Украиной без помощи США

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Канцлер Олаф Шольц отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. Самым важным вопросом, вероятно, станет поддержка Украины после того, как Сенат США заблокировал пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов.

Шольц выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи США Украине. Канцлер сказал, что он «очень рад» тому, что теперь появился хороший признак того, что американский Сенат может вскоре принять решение по пакету.

«Я не хочу гадать, сколько времени это займет и потребуются ли еще несколько попыток. Но было бы хорошо, если бы это произошло очень скоро», сказал Шольц

Канцлер добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

«Германия определенно вносит большой вклад. Но без вклада Соединенных Штатов Америки ситуация для Украины была бы очень и очень сложной», – предупредил Шольц, добавив, что нужно дать понять Путину, что он «не может рассчитывать на нашу поддержку ослабления Украины».