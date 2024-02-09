Неожиданный звонок из Брюсселя: Мишель понял, что стал должником Ильхама Алиева

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Поиск способа не проиграть актуален для всех, и особенно для тех, кто на духу не допускает мысли об издержках. А для тех, кто готовит карьеру и вынашивает амбициозные планы, он обретает особый смысл. Глава Совета ЕС Шарль Мишель, как утверждают знающие источники, вознамерился совершить головокружительный взлет и пробиться в европарламент. Ему важно обнулить нелестный бэкграунд. По части урегулирования армяно-азербайджанского конфликта у него накопился багаж задолженностей.

Кстати, вспомним, что в буксовке все еще продолжающегося южнокавказского кризиса Шарль Мишель отличился непонятной индифферентностью. Подкачал, не справившись с посредническими обязательствами. Невзирая на особенности положения и к удивлению многих, он поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента по итогам голосования 7 февраля. Есть в его шаге элемент неожиданности, если вспомнить, как западная политическая камарилья скопом готовилась вынести негативный вердикт по азербайджанским выборам.

Ш.Мишель отважился на противоход, что показывает, что его разворот в сторону здравого смысла продиктован не только карьерными и конъюнктурными соображениями. Видимо, уходя, он решил реабилитироваться, замять беспорядок в посредничестве, к которому причастен. Выразив наилучшие пожелания азербайджанскому лидеру, глава Евросовета дал понять официальному Баку, что полон решимости отойти от макронщины. Во всяком случае, своим шагом он как минимум дистанцируется от всех, кто засветился на почве позорного армянофильства.

Поздравительный пост Ш.Мишеля в социальной сети выглядит еще и покаянным шагом. Как говорится, и на том спасибо. Поведал, что имел с азербайджанским лидером предметные обсуждения на тему нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также признал, что приветствует «приверженность Азербайджана возобновлению трехсторонней встрече Брюссельского процесса для продвижения стабильного и процветающего Южного Кавказа».

Наконец, затронул тему сотрудничества Европейского Союза с Азербайджаном, особо выделив важность сфер связи и энергетики. Выдержанное в телеграфной форме послание заслуживает того, чтобы внести некоторые важные уточнения. Азербайджанское руководство всегда стояло и продолжает занимать четкую позицию на стороне ясности. Уличить Баку в том, что он ранее не был привержен сотрудничеству на базе брюссельской платформы, как минимум, нечестно. Разве Ш.Мишель не в курсе, кто инициировал мирную повестку, кто сделал первый шаг в направлении устойчивого и всеобъемлющего мира? Конечно, ему все известно.

Говорить о готовности азербайджанской стороны к взаимодействию излишне. Раз уж глава Совета Европы воодушевлен положением и перспективой брюссельского формата, ему следует плотнее работать с Иреваном. Это Никол Пашинян неустанно юлит, заливает всякую ересь относительно готовности своей страны к миру, находя при этом новые и новые причины для срыва процесса и поводы для милитаризации своей страны.

Ш.Мишель близок с французским лидером Эммануэлем Макроном, и осведомлен о его планах поддержки Армении. Если так важно расчищать дорогу к миру между Баку и Иреваном, не мешает высокопоставленному чиновнику из влиятельной европейской структуры оказать внушение хозяину Елисейских полей, чтобы не увлекался поджигательством.

Ш.Мишель – один из немногих посредников, которому известны все перипетии макроновских фортелей, что стали причиной паралича вообще в миротворческом процессе и в брюссельском формате в частности. Если президенту Пятой Республики импонирует увлечение политической биполярностью, то главе Евросовета уж точно негоже повторять благоглупости чудака-президента с берегов Сены. Не верится, что при искреннем желании Мишелю не удалось бы отпарировать калечащие действия Макрона. Он смог бы угомонить его и привести в чувство. Но этого не произошло. Или посредник поддался на провокации, или же банально самоотстранился, отдав дань почтения европейскому политесу.

При всех возможных случаях и раскладах жить в двух мирах невозможно. Привести всех к рациональному знаменателю можно, будь у политиков высокого уровня воля и здравый рассудок. На крутом изломе Мишель дал слабину, уступив безликому французскому лидеру, и в этом большая ошибка лидера Евросовета. Какой бы ни была глубина безразличия к проблемам партнеров, у европейских чиновников собственные интересы всегда превалируют над остальными мотивами. То, что Баку имеет для Старого континента ключевое значение, общеизвестно. Сфера энергетики, связи и логистики – это величины, разве что сопоставимые с вопросом жизни и смерти. Мишель понимает, что провал посреднической миссии в кавказском направлении ему простят, чего не скажешь о неудачах в деле обеспечения кровных интересов Брюсселя. Он обязан оставить после себя законченную конфигурацию с уже решенными вопросами.

Понимая серьезность, собранность и порядочность Ильхама Алиева в деле выполнения обязательств своей страны, Шарль Мишель осознает, что стал должником азербайджанского президента. Однако поздравительный жест не может стать компенсацией дипломатических издержек Европы, накопившихся в кавказском направлении. Если Старый континент искренне желает полноценных и доверительных отношений с лидером Кавказа, надо соблюдать элементарный политический такт, чтобы воспринимать Баку в качестве равноценного и равноправного партнера. А для следования букве равного партнерства одного этикета протокольных излияний недостаточно.

Тофик Аббасов, автор Minval.az