Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.
Путин передал Ильхаму Алиеву поздравления с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за оказанное внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства будут и впредь развиваться в различных сферах, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.