Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах

418 Просмотров

Президент РФ Владимир Путин позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

Путин передал Ильхаму Алиеву поздравления с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства будут и впредь развиваться в различных сферах, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.