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Шольц предупреждает Украину о «снарядном голоде»

Шольц предупреждает Украину о "снарядном голоде"

Украина может скоро столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, несмотря на помощь Запада.

С таким утверждением выступил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Несмотря на нашу (Евросоюза и США – прим.) поддержку, Украина скоро может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов», – написал он.

Некоторые финансовые обязательства по поддержке Киева со стороны Запада «уже истекли», другие «необходимо продлить», добавил Шольц. Он подчеркнул, что долгосрочные последствия и издержки поражения Киева «сведут на нет» все вложения, которые западные страны – доноры Украины «делают сейчас».

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