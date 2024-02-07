Боррель обещал Украине более миллиона снарядов от ЕС до конца 2024 года

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В Киеве находится с визитом глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, который обсуждает с властями Украины поставки боеприпасов для ВСУ.

В прошлом году ЕС пообещал до марта 2024-го поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину.

Теперь Боррель заявил, что до конца 2024 года Украина должна получить от ЕС 1,155 млн боеприпасов.

«Продолжает расти и развиваться оборонно-промышленный комплекс Европейского союза. Можно констатировать, что его способность повысилась на 40%», — цитирует Борреля агентство Интерфакс-Украина.

Перед поездкой в Киев Боррель заявлял, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран ЕС не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.