Данные exit-poll: Ильхам Алиев получил 92,6% голосов. Хроника |
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой |
Коротченко предрекает рекордную явку на выборах в Азербайджане |
Ильхам Алиев получил 100% голосов в Ханкенди (видео) |
«Я очень сожалею, что дошло до этого»: Хикмет Гаджиев ответил на провокационные вопросы немецкого ТВ |
Исторические выборы завершились, начался подсчет голосов. Хроника |
Сандра Божич: Делегация Сербии довольна всем, что увидела в Ханкенди |
Заявление: Видео с вбросами бюллетеней в Сумгайыте – фейковое |
Президент Алиев и члены семьи проголосовали в Ханкенди. Фотографии |
Главное Мир

Боррель обещал Украине более миллиона снарядов от ЕС до конца 2024 года

Боррель обещал Украине более миллиона снарядов от ЕС до конца 2024 года

В Киеве находится с визитом глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, который обсуждает с властями Украины поставки боеприпасов для ВСУ.

В прошлом году ЕС пообещал до марта 2024-го поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину.

Теперь Боррель заявил, что до конца 2024 года Украина должна получить от ЕС 1,155 млн боеприпасов.

«Продолжает расти и развиваться оборонно-промышленный комплекс Европейского союза. Можно констатировать, что его способность повысилась на 40%», — цитирует Борреля агентство Интерфакс-Украина.

Перед поездкой в Киев Боррель заявлял, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран ЕС не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.

Теги:
Из этой рубрики
Германия достигла границ возможного в производстве боеприпасов для Украины
Мир

Германия достигла границ возможного в производстве боеприпасов для Украины

2024/02/07, 20:13
Первый турецкий астронавт возвращается на Землю
Мир

Первый турецкий астронавт возвращается на Землю

2024/02/07, 18:52
Израиль не примет требование ХАМАС полностью прекратить операцию в Газе
Мир

Израиль не примет требование ХАМАС полностью прекратить операцию в Газе

2024/02/07, 18:42
Шенгенская виза подорожает
Мир

Шенгенская виза подорожает

2024/02/07, 18:30
ЕС может рассмотреть санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным
Мир

ЕС может рассмотреть санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

2024/02/07, 18:28
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении туннеля длиной в 1 км в Хан-Юнисе
Мир

В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении туннеля длиной в 1 км в Хан-Юнисе

2024/02/07, 18:14
Боррель обещал Украине более миллиона снарядов от ЕС до конца 2024 года
Мир

Боррель обещал Украине более миллиона снарядов от ЕС до конца 2024 года

2024/02/07, 18:01
Число задержанных по делу о теракте у суда в Стамбуле возросло до 90
Мир

Число задержанных по делу о теракте у суда в Стамбуле возросло до 90

2024/02/07, 17:51
Германия заинтересована в продолжении расследования по «Северным потокам»
Мир

Германия заинтересована в продолжении расследования по «Северным потокам»

2024/02/07, 17:28