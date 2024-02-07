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Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией

Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, работавших с этой кредитной организацией, и финансовых консультантов.

Chouzhou Commercial Bank, отмечает издание, был основным расчетным центром для российских импортеров, работающих с Китаем.

По словам собеседников «Ведомостей», банк на прошлой неделе разослал уведомления о прекращении операций с любыми российскими или белорусскими организациями. «Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», — рассказал владелец одной из компаний.

Бизнесмен из Ижевска рассказал газете, что в декабре Chouzhou Commercial Bank уведомил его об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями, а через несколько недель после этого сообщил и о полном прекращении расчетов.

Как отметили собеседники издания, банк прекратил транзакции не только с помощью SWIFT,  но и с российской СПФС и китайской CIPS. Хотя, указали они, движение средств в национальных платежных системах, в отличие от SWIFT нельзя отследить напрямую, транзакции видны в отчетности банков, которую могут запросить западные контрагенты.

Источники «Ведомостей» также рассказали, что другие китайские банки ужесточили правила работы с клиентами из России. Они, в частности, требуют подтвердить, что покупатель товара не имел контактов с включенными в санкционные списки частными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса или поставляться в аннексированный Крым.

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