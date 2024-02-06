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Королева Камилла отреагировала на болезнь мужа

Королева Камилла отреагировала на болезнь мужа

Королева Камилла станет для мужа Карла III, у которого медики диагностировали онкологию, опорой в следующие тяжелые месяцы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкое окружение королевской семьи.

«Конечно, печальная новость о том, что у ее мужа диагностировали рак, стала для Ее Величества огромным шоком. Но она приняла его с решимостью. Жена короля спокойно относится ко многим вещам», – цитирует медиа слова корреспондента, приближенного к монаршим супругам.

Кроме того, источники, на которые ссылаются журналисты, рассказали, что когда Карл III отправился в Лондон, чтобы начать амбулаторное лечение, жена была рядом с ним.

При этом несмотря на то, что королева Камилла хочет быть ближе к монарху, она также планирует продолжать выполнять полную программу государственных обязанностей.

«Дружба, любовь и уважение – вот что ими двигает. Во многом они совершенно разные люди, но в основе всего этого два человека, действительно любящих и уважающих друг друга и при этом очень много смеющихся. Это по-настоящему мило», – рассказала сестра королевы Аннабель Эллиот.

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