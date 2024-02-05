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Пашинян собрал Совбез Армении

Пашинян собрал Совбез Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совбеза Армении, сообщает кабмин страны.

Кроме членов СБ, в нем приняли участие президент Ваагн Хачатрян, спикер парламента Ален Симонян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, глава комиссии по внешним связям Сарксис Ханданян и секретарь фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

В ходе заседания обсуждались вопросы текущей повестки и вопросы стратегического характера.

В последний раз заседание Совбеза проходило 19 декабря.

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