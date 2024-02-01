Гарибашвили заявил, что войны с Россией удалось бы избежать, если бы у власти был Иванишвили

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси мог избежать военного конфликта с Москвой в 2008 году, если бы у власти вместо Михаила Саакашвили находились бы его однопартийцы и Бидзина Иванишвили. Его слова передает РИА Новости.

«Разумеется, благодарность за достижения принадлежит [основателю партии «Демократическая Грузия»] Бидзине Иванишвили… Если бы не он, можно гарантировать, что сегодня страна была бы охвачена войной…» — заявил Гарибашвили.

По его словам, если бы Иванишвили и его партия были у власти в 2008 году, конфликта с Россией удалось бы избежать.