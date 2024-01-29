Суд не удовлетворил жалобу Варданяна

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В СГБ продолжается расследование уголовного дела в отношении миллиардера-сепаратиста Рубена Варданяна.

Рассмотрена апелляционная жалоба Варданяна.

Как сообщалось ранее, срок ареста Рубена Варданяна был продлен Сабаильским районным судом города Баку на 4 месяца.

Адвокат Рубена Варданяна подал апелляционную жалобу на решение суда.

На заседании в Бакинском апелляционном суде, было зачитано решение суда. На основании решения апелляционная жалоба не удовлетворена, решение суда первой инстанции о продлении ареста Варданяна остается в силе.