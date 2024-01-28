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Главное Мир

Шольц настаивает на росте помощи Украине

Шольц настаивает на росте помощи Украине

Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева. Об этом говорится в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует Tagesspiegel.

Как отметил канцлер, если послание российскому президенту Владимиру Путину будет заключаться в том, что Запад будет стоять вместе в поддержке Украины и не отступит, «тогда мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня».

В частности он добавил, что в текущем году Германия потратит на помощь Украине более 7 млрд евро. По его словам, неприемлемым является то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран.

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