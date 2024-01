Посол ЕС: Сегодня исполняется год со дня ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Мы помним жертв ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом в соцсети Х написал посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко.

“Сегодня исполняется год со дня ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб один член дипломатической миссии, а двое получили ранения. Мы помним эту трагедию и ее жертв”, – говорится в его публикации.

Today is one year since the horrible attack on the Embassy of Azerbaijan in Tehran that took life of one member of the diplomatic mission and left two others injured. We remember this tragedy and its victims.” https://t.co/a38JLi7J4w pic.twitter.com/hHlk8zcDoe

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) January 27, 2024