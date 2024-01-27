В поисках новых жертв, или Как ЕС отравляет жизнь народов

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В природе опасные представители фауны впрыскивают яд в организм жертвы, чтобы завладеть им. Нечто подобное происходит и в человеческом обществе. Западная демократия запускает в человеческую среду социальный вирус под названием «демократия», чтобы завладеть умами и подчинить себе необходимую среду.

Объектом присвоения при этом является не столько сам человек, сколько природные богатства и прочие возможности среды его обитания.

Контроль за поведением через так называемую демократизацию не первое столетие является характерным способом целеполагания. Если западные институты добиваются установления своих параметров в разрабатываемых пределах, то они оказываются в выигрышном положении.

Ставка на тотальное культивирование перевернутых ценностей, выдаваемых за свободные и демократические нормы, обезличивает массу, помогая ее порабощению. В новых условиях институции Запад в контакте с внешней средой использует информационные технологии, и, конечно же, прессу. С их помощью подавляется сопротивление масс ради безболезненного извлечения вынашиваемой выгоды и устойчивого размещения собственных интересов.

Европейские институты, апеллируя к особенностям времени переформатирования мирового порядка, находятся в активной фазе наступления на Восток. Совет Европы, ПАСЕ, Европейский парламент и их всевозможные подразделения и структуры расправляют крылья ради расширения ареала влияния. И мало кто сомневается, что менторы демократии расширяют фронт действия, надеясь на покорение всего постсоветского пространства и не только.

Европейский парламент принял резолюцию «Отчет об оценке стратегии ЕС по Центральной Азии», которая призвала страны региона «соблюдать международные обязательства, освободить всех политзаключенных и продолжить развитие сотрудничества с Евросоюзом».

Сообщается, что за принятие документа проголосовали 543 депутата, против – 42, а воздержались – 44. О чем свидетельствует результат? Верно, о запуске механизма освоения огромного и богатого пространства. Далее последует второй этап, в ходе которого произойдет закладка глобального проекта присвоения ресурсной базы.

Пока же в ключевую стадию вступает работа над сознанием национальных обществ центрально-азиатских государств, которым навязываются классические стандарты.

В принятом документе содержатся ставшие привычными штампы о «массовой безнаказанности» правящих кругов за нарушения прав человека. Законодатели ЕС призывают общественные силы государств проводить независимые расследования фактов о пытках и других нарушениях прав человека. На деле европейцы бравируют своей информированностью, показывая, насколько они компетентны и дееспособны, чтобы говорить по существу «острых проблем».

Понятно, что в странах Центральной Азии давно обосновались пятые колонны политических институтов Старого света. Они не дремлют и время от времени телеграфируют боссам о том, как нелегко живется «свободному человеку» в экстремальной среде, и как необходимо действовать, чтобы изменить ситуацию.

Характерно, что далеко видящие менторы во всех случаях готовы давать рецепты, поучать не только общественные силы, но и правительства искусству, что и как нужно менять.

В самой резолюции европейского парламента содержатся упоминания о событиях, в ходе которых якобы были допущены массовые нарушения прав граждан, сопряженные даже с человеческими жертвами. В основном упоминаются события января 2022 года в Казахстане, столкновения на кыргызско-таджикской границе, а также действия властей Таджикистана в отношении протестующих в Горно-Бадахшанской автономной области, а также позиция властей Узбекистана в ходе протестов в Каракалпакстане на почве плана проведения референдума.

Авторы документа призвали власти стран Центральной Азии «освободить всех политзаключенных», конкретно назвав имена более 20 человек, из чего становится ясно, что европейцы действуют в привычном стиле. Бичуя власти суверенных стран и призывая их к ответу за грехи, о которых европейцы узнают от своих агентов влияния, выдаваемых за правозащитников.

Вспоминается печальная практика из опыта азербайджанских мэтров проблем «мира и демократии», которые составляли вольные списки «жертв властных структур». В них включались имена людей, имевших отношение к уголовным правонарушениям, абсолютно не связанных с общественно-политической деятельностью. Тем не менее европейские всезнайки не считали нужным налаживание доверительного диалога с представителями властей, считая «донесения» своих информаторов истиной в последней инстанции.

Вообще надо бы заметить, что западные демократы приняли за норму формат монолога, при котором все должны слушать и беспрекословно исполнять их волю, без права на ответное слово.

Борьба с пороками, если таковые имеют место быть, требует согласованности и сотрудничества, актуализирует как минимум налаживание диалога ради поиска золотой середины в принципиальных вопросах. Но, как видится, выступающие в амплуа гуру иерархи даже в мыслях не допускают ошибочности своих видений. Твердо убеждены в своей непогрешимости и совершенности, смотря на все сверху вниз. И это есть проявление подлинной демократии?!

В злополучной резолюции парламентарии Старого света, обращаясь к властям Казахстана, настаивают на завершении расследования январских событий, считая, что имеют право на вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Считают, что «необходимо опубликовать выводы и обеспечить справедливость для жертв пыток».

И здесь они далеки от намерений выслушать представителей республиканских структур и органов юстиции, демонстрируя вопиющую беспардонность и высокомерие. О чем это свидетельствует? Только о том, что они берут воспитуемых за демократический крючок и диктуют свое, будучи уверенными в своей абсолютной правоте.

И было бы странно, если б судьи обошли вниманием вопросы прессы, журналистов и блогеров. По сакраментальной части законодатели поделились обеспокоенностью в связи с «преследованиями журналистов, блогеров, правозащитников и гражданских активистов». Какой из этого вывод, понятно и без комментариев.

Они застолбили за собой обязанность приводить всех к своему знаменателю с помощью придуманных ценностей и фальшивой морали, которые, скажем, не работают в случае, если на кону права и беды сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Но они в цене, когда речь об армянских «беженцах». Это так, к слову.

Европейские депутаты убеждены, что власти центрально-азиатских государств ограничивают свободу выражения мнений, прибегая к обвинениям в «экстремизме, разжигании розни и распространении дезинформации». По части коррупции и клептократии они также сильно нервничают, будучи уверенными, что эти недостатки подрывают доверие людей к правительствам, усиливают неравенство, замедляя экономическое и общее развитие.

О проблемном в странах мусульманского мира говорят те, кто неизменно придерживается двойных стандартов и селективного подхода. Не видя бревна в собственном глазу, они ищут соломину в чужом. Разве впервой?

В докладе, который смахивает на единожды выработанную форму для случаев с наказуемыми, парламентарии воспользовались данными, полученными от небезызвестной Freedom House. Она назвала «авторитарные режимы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане несвободными». Ничего нового в этом нет. Затертый шаблон выдается за новинку.

В основе лицемерной игры лежит инструментарий «демократического» экстремизма, с помощью которого уничтожается выбор других народов и общностей. Классические неоколониалисты продолжают крестовый поход на Восток ради подавления образа жизни, национальной специфики и ценностей самодостаточных стран. Но времена меняются, и национальные элиты тюркских государств не позволяют раскольникам отравлять жизнь поколений, которые выбирают свой путь развития.

Их не остановить фальшивыми ценностями. Они умеют отличать подлинную ценность от подделки.

Тофиг Аббасов