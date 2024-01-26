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Транспортная безопасность в Баку

Транспортная безопасность в Баку

В Баку прошла пресс-конференция, посвященная транспортной безопасности и итогам 2023 года в транспортной системе Азербайджана.

На конференции выступили председатель общественного объединения «Независимые транспортники», юрист Аршад Гусейнов и заместитель председателя организации, эксперт по вопросам транспорта Эльмаддин Мурадлы.

На пресс-конференции обсуждались безопасность дорожного движения, процесс автомобилизации, общественный транспорт, деятельность такси, утилизация старых автомобилей и другие актуальные вопросы.

Гусейнов сообщил, что единой государственной политики, регулирующей транспорт, не существует: «Одним из важных решений в прошлом году стало внесение поправки в закон об утилизации отходов. Однако Кабмин должен принять решение о выплате владельцам определенной суммы за сдачу старых автомобилей, поскольку закон об утилизации, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября текущего года».

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