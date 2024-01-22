Как запоет Франция, если на нее надавят страны ЕС?

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Франция продолжает гнуть свою тупиковую неоколониальную внешнюю политику. Но если бы только это… Судя по происходящему в этой стране, она совершенно не справляется и с собственной социально-экономической политикой, что, скорее всего, и заставляет лиц, отвечающих за управление этой страной «дергаться» и совершать все более непредсказуемые и непрофессиональные действия. К примеру, если говорить об экономике, то с 1 февраля этого года тарифы на электричество во Франции вырастут почти на 10%. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр, объяснив происходящее тем, что в этой стране прекращается действие так называемого тарифного щита, когда тарифная политика была более или менее предсказуемой из-за стабильных поставок энергоносителей. Естественно, это приведет к стимуляции инфляции и дальнейшему росту цен на продукты питания. И вслед за этим все мы станем свидетелями очередных массовых акций протеста населения. А это значит, перевернутые и горящие машины на улицах Парижа и масса других удовольствий для лиц, недолюбливающих Францию.

Почему очередных? На протяжении последних нескольких лет эту страну регулярно сотрясают митинги, забастовки и демонстрации. Вспомнить хотя бы движение желтых жилетов, появившееся там из-за непопулярных пенсионных реформ Макрона. А буквально вчера около 16 тысяч человек приняли в Париже участие в акции протеста против нового закона, ужесточающего правила миграции. Представители профсоюзов указали, что на манифестацию вышли около 25 тысяч человек. Но это лишь небольшой писк по сравнению с общим числом недовольств, которые регулярно сотрясают страну. Сложно представить, но в общей сложности в последнее время во Франции прошло более 160 манифестаций под лозунгами отмены новых миграционных правил. По данным полиции, в них приняли участие 75 тысяч человек, хотя организаторы заявляют о 150 тысяч участников.

Что это за митинги такие, и почему демонстранты не могут добиться поставленных целей или правительство не идет на уступки требованиям людей? Дело в том, что в случае с мигрантами мы наблюдаем некий замкнутый круг, в который Франция сама себя весьма успешно и загнала. Причем делала это на протяжении последних нескольких столетий, ведя колониальную политику захвата чужих территорий под лозунгом так называемой демократизации обществ третьего мира. Зверства, совершенные Францией, которая оккупировала территории более 50 стран в разных регионах мира, грабила их богатства, долгие годы держала их народы в рабстве, совершала военные преступления и преступления против человечности, являются черными страницами в истории всего современного человечества.

Здесь достаточно вспомнить о тех более 5 миллионах мин, которые были заложены французскими оккупационными войсками на территории Алжира, о гибели более 1,5 миллиона алжирцев, которые лишились жизни во время оккупации Алжира в 1830-1962 годах, об оккупированных Францией Джибути, Нигере и Чаде, где жителям запретили получать исламское образование, а мечети и медресе были разрушены, о тех 18 тысяч черепов солдат, погибших в колониальных войнах XIX века, которые были привезены в Париж и хранятся, и экспонируются в тамошнем Музее человека. Что это, как не варварство и вандализм на государственном уровне? Но если бы только это? Совершая эти неподдающиеся описанию преступления против человечности, Франция не только их не отрицает, но и усугубляет ситуацию. Например, до сих пор правительству Алжира не переданы карты минных полей, заложенных там французским экспедиционным корпусом, и как результат на них до сих пор подрываются невинные люди.

А о чем в это же время думают во Франции? Об извинениях на государственном уровне? О финансовой помощи государствам, некогда захваченным Францией, с тем чтобы укрепить их независимость? Отнюдь. Во Франции озабочены дальнейшей дестабилизацией обстановки в мире. То они заявляют, что неплохо бы выйти из НАТО и тем самым дискредитируют единственную реальную военную силу, способную защитить европространство от внешних угроз, то расшатывают основы самого ЕС, заявляя о возможности вступления в состав БРИКС – организации, которая в некотором роде была создана Россией в пику Евросовета. А параллельно в Париже озабочены судьбой армян, которые якобы оказались изгнанными с коренных земель. Наглая ложь, которую вбивает руководство Франции не только в головы рядовых французов, но и мировой общественности.

Но самой большой ошибкой французской дипломатии является то, что она недооценивает Азербайджан, который пока применяет мягкую силу защиты от Франции и пытается противостоять потоку лжи из Парижа благодаря поддержке стран Движения неприсоединения. Но что будет, если Азербайджан реально применит политику экономического давления и поставит под вопрос поставки углеводородов в Европу? Ведь наша страна может сконцентрироваться на удовлетворении потребностей в природном газе Турции, которая вполне сопоставима с объемами выработки газа и у нас.

Понравится ли это Франции, если на нее станут давить уже не страны третьего мира, упрекая в геноциде, но и такие сильные государства, как Италия или государства европейского восточного блока? И это лишь начало, поскольку на повестку дня постепенно выходит вопрос транспортировки во Францию урановых руд и урана из Казахстана. Этот вопрос актуализировался после того, как Франция лишилась поставок из Нигера, где ей совсем невежливо указали на дверь и отказали в поставках урана. И каким маршрутом будет идти казахстанский уран во Францию? Самым коротким транспортным путем является логистика через Азербайджан. Думают ли об этом во Франции или по-прежнему заняты проблемами равных социальных прав для геев и лесбиянок?

Рауф Насиров